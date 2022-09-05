Скульптуру «Мальчик с птичкой» установили в Улан-Удэ

В Улан-Удэ на Гостиных рядах установили скульптуру «Мальчик с птичкой». Она украсила новый фонтан, рассказали в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», скульптуру изготовил знаменитый мастер Даши Намдаков в память о своём учителе, заслуженном художнике РСФСР Геннадии Васильеве (1940-2011 гг). Васильев – создатель деревянной небольшой композиции «Мальчик с птичкой». Даши Намдаков в память об учителе решил воссоздать известную работу уже в виде уличной скульптуры в большем размере и из другого материала.
Строители подобрали специальный камень под «Мальчика с птичкой».
– Сам камень весит около полтонны. При его установке было достаточно сложно маневрировать. Сделали его вандалоустойчивым, прочно закрепили не только саму скульптуру, но и сам камень. Просим горожан бережно относиться к новой скульптуре, – обратился к горожанам архитектор проекта Дмитрий Ильин.
Сотрудники МБУ «Горсвет» завершают установку теневого навеса над фонтаном. Неоновая лента будет красиво подсвечивать сам объект.
На Гостиных рядах также установлены арт-объект «Сердце», наземные батуты, обустроена асфальтовая велодорожка. В ближайшее время займёт своё место отреставрированная скульптура «Пенсионер».
Территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ. Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции – завершён в прошлом году.