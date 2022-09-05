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Скульптуру «Мальчик с птичкой» установили в Улан-Удэ

Скульптуру «Мальчик с птичкой» установили в Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Композицию создал Даши Намдаков

В Улан-Удэ на Гостиных рядах установили скульптуру «Мальчик с птичкой». Она украсила новый фонтан, рассказали в администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», скульптуру изготовил знаменитый мастер Даши Намдаков в память о своём учителе, заслуженном художнике РСФСР Геннадии Васильеве (1940-2011 гг). Васильев – создатель деревянной небольшой композиции «Мальчик с птичкой». Даши Намдаков в память об учителе решил воссоздать известную работу уже в виде уличной скульптуры в большем размере и из другого материала.

Строители подобрали специальный камень под «Мальчика с птичкой».

– Сам камень весит около полтонны. При его установке было достаточно сложно маневрировать. Сделали его вандалоустойчивым, прочно закрепили не только саму скульптуру, но и сам камень. Просим горожан бережно относиться к новой скульптуре, – обратился к горожанам архитектор проекта Дмитрий Ильин.

Сотрудники МБУ «Горсвет» завершают установку теневого навеса над фонтаном. Неоновая лента будет красиво подсвечивать сам объект.


На Гостиных рядах также установлены арт-объект «Сердце», наземные батуты, обустроена асфальтовая велодорожка. В ближайшее время займёт своё место отреставрированная скульптура «Пенсионер».

Территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ. Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции – завершён в прошлом году.

скульптура

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