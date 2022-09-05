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Известный танцор Евгений Папунаишвили приехал в Бурятию

Известный танцор Евгений Папунаишвили приехал в Бурятию
Общество,  Фото:со страницы Светланы Цыбикдоржиевой
Евгенией Папунаишвили снимает программу для федерального телеканала

В Бурятию приехал известный танцор Евгений Папунаишвили. Он работает в составе съёмочной группы федерального телеканала.
 
Евгений уже побывал в этнокомплексе «Степной кочевник» в Заиграевском районе, о чём рассказала директор «ЖАССО-тур» Светлана Цыбикдоржиева.






- Немножко опередим события и дадим коротко новость о том, что в «Степной кочевник» прибыла профессиональнейшая съёмочная группа с ведущим Евгением Папунаишвили. Знаменитый танцор и хореограф, владелец авторских танцевальных школ, участник популярных проектов, и это лишь малая толика того, что можно рассказать о Евгении. А на самом деле очень простой, обаятельный, приветливый Человек! – поделилась Светлана Цыбикдоржиева.
 
Также она призналась, что коллеги из этнокомплекса были рады принять участие в съёмках.

На опубликованных фотографиях видно, что Евгения Папунаишвили встретили по национальным обычаям. Ему дали мастер-класс по приготовлению блюда из мяса. Название шоу и дата выхода отснятого материала в эфир пока не раскрывается.




Евгений Папунаишвили родился в 1981 году в Москве в семье инженеров. В четыре года родители отдали его на танцы. В школьные годы Папунаишвили стеснялся своего увлечения танцами, считая, что это не совсем мужское занятие. Но когда в 12 лет его позвали вести танцевальные уроки, и это начало приносить ему неплохой доход, мнение изменилось.

Со временем увлечение стало для него основной работой. Евгений понял, что этот вид спорта требует невероятных усилий и терпения. В 22 года он открыл свою «Школу танцев Евгения Папунаишвили». Танцор и хореограф стал широко известен после выхода на экраны проекта «Танцы со звёздами» (12+). Он также принял участие в съёмках нескольких других шоу.

Евгений Папунаишвили - танцор международного класса. В 2002 году он стал победителем открытого чемпионата Финляндии по латиноамериканским танцам, а в 2004 году - чемпионом Москвы по латиноамериканским танцам. Он становился полуфиналистом чемпионата России, финалистом российских и международных турниров. 

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