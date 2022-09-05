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Учитель из Бурятии стала полуфиналистом всероссийского телеконкурса

Учитель из Бурятии стала полуфиналистом всероссийского телеконкурса
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В полуфинал прошло всего 35 учителей

В России завершился первый отборочный этап в телешоу «Классная тема!» (0+) на канале «Россия-1». Заявки на участие в проекте подали несколько тысяч педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. В полуфинал прошло всего 35 учителей, и в их числе Елена Вострикова из Бурятии.

Елена Сергеевна – учитель биологии и географии Мысовской средней школы № 56 Кабанского района. В школе работает всю жизнь, с 17 лет. Общий педагогический стаж учителя – 33 года, из них 25 лет Елена Вострикова работала учителем начальных классов.

- Поняв, что мне чего-то не хватает, переучилась на учителя биологии. В позапрошлом году прошла курсы переподготовки на учителя географии. Я очень люблю свою работу и детей, – рассказывает о себе педагог.

В прошлом году Елена Сергеевна также принимала участие во всероссийском форуме классных руководителей, где одним из критериев было наличие страницы в соцсетях, которую педагог начала активно вести.

- Так как я работаю по программе «Точка Роста», мне приходится выкладывать уроки и презентации. Если у меня появляется какая-то интересная информация, то я ей делюсь под хештегами «мир растений» и «мир животных», – объясняет учитель.

Благодаря своей активности в соцсетях, наличию заинтересованных подписчиков и воспитательной направленности публикуемых материалов, в августе экспертный совет министерства просвещения России включил Елену Вострикову в состав экспертного сообщества при совете учителей-блогеров РФ.

Про телешоу «Классная Тема!» Елена Вострикова узнала из новостей сообщества «Форума классных руководителей», зарегистрировалась, прошла тест. Последним этапом была видеовизитка, где за 3 минуты нужно рассказать какую-нибудь тему урока. Елена Сергеевна долго думала и решилась на тему «Признаки живых организмов».

- Никогда не думала, что пройду в полуфинал, ведь визитка была очень простая. Пошла на конкурс, чтобы попробовать себя ещё и в этом испытании. Такие шоу необходимы именно в наше время, они будут рассказывать истории настоящих, болеющих за своё дело, преданных своей профессии учителей. И такие передачи должны быть обязательно, – делится эмоциями Елена Вострикова.

В течение нескольких недель экспертная комиссия министерства просвещения Российской Федерации изучала анкеты педагогов. Семь учителей, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Победитель проекта получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.

С полуфиналистами конкурса «Классная тема!» можно познакомиться в сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 0+
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