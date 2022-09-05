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Концерт памяти Юры Шатунова в Улан-Удэ был организован одним человеком

Концерт памяти Юры Шатунова в Улан-Удэ был организован одним человеком
Общество,  Фото:Сергей Бураченков
Концерт собрал большое количество зрителей

3 сентября в парке имени Жанаева в Улан-Удэ прошёл концерт памяти Юры Шатунова. Он был приурочен ко дню рождения солиста группы «Ласковый май».

Как выяснилось, концерт был организован местным жителем в одиночку. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал певец из Баргузинского района Сергей Бураченков, который также принял участие в концерте. «Байкал-Daily» уже рассказывал про Сергея – его прозвали «бурятским Юрием Шатуновым» из-за схожего голоса и стиля исполнения.

- Всё это (концерт памяти Юрия Шатунова – ред.) организовал ОДИН Человек и Человек с большой буквы Анатолий Мамасуев. Начиная от палаток, чтобы артистам было тепло, заканчивая экраном и аппаратурой, и всё, всё что было в парке на вечере памяти – это его рук дело, - написал на своей странице Сергей Бураченков.

Зрители рассказали, что несмотря на холодную погоду в тот день, концерт памяти Шатунова «нашёл большой отклик в сердцах горожан». В парке Жанаева собралось большое количество зрителей.

«Концерт удался! Приятно было смотреть на уже седовласых людей, танцующих и подпевающих песни Юры. Это здорово! До сих пор под впечатлением!», «Всё было супер», «Я до сих пор под впечатлением нахожусь от концерта», - рассказывают зрители.

- Я уверен, Юра смотрел с неба и радовался, что его любят, помнят и ценят. Память о нем будет вечна. Ну а я хочу сказать зрителям спасибо за тёплый приём: как вы принимали, это просто без слов, колоссальные эмоции! Спасибо парку имени Жанаеву за то, что согласились провести это мероприятие. Как говорил Юра Шатунов: «Встретимся, может, всё может быть...» - поделился Сергей Бураченков.

Культовый певец 80-х и 90-х, участник группы «Ласковый май» Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня 2022 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Артисту было 48 лет.
концерт

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