Долгожительница Усть-Ордынского округа рассказала, как затапливали её деревню

Марии Бадеевой в этом году исполнилось 96 лет



В марте 1956 года Советом министров СССР в связи с предстоящим строительством Братской ГЭС было принято постановление по переселению населения. В Осинском районе Иркутской области под воду ушли населённые пункты, находившиеся рядом с реками, впадающими в Ангару. О том времени воспоминания сохранила и одна из старейших жительниц района Мария Александровна Бадеева (в девичестве Булуева).



Летом 2022 года Марии Александровне исполнилось 96 лет. Семья привыкла отмечать день рождения любимой бабушки 1 июля. Но настоящей даты её появления на свет не знает даже сама именинница — детей почти сто лет назад в сёлах регистрировали не сразу. А вот многочисленные события своей долгой жизни Мария Александровна помнит предельно точно.



Вот лишь несколько фактов из биографии старейшины села. Родилась Мария Александровна в Улее Осинского района. Сначала из жизни ушёл отец, а потом не стало и матери. Мария росла у бабушки в Кутанке. Четверо её сыновей ушли защищать Родину во время Великой Отечественной войны. Наверное, бабушка прожила бы ещё долго, но здоровье подкосила смерть сына на войне, вскоре её не стало. Для Марии настали трудные времена.



- Где мама только ни работала: и в поле пахала, и вязала снопы, и часто выходила в ночную смену. Послевоенные годы были не менее напряженные. В 1949 году маму и её подругу Устинью отправили от колхоза на лесозаготовки в Тайшет, в тайгу, где была тяжелая физическая, не женская работа. Но жизнь шла своим чередом, постепенно быт налаживался. Мама вышла замуж, смогла вырастить восьмерых детей. Семья жила в Кутанке, — рассказывает её дочь Вера Борисовна.



В 1955 году у Марии Александровны родился первенец Лев. Это было время очередных преобразований в стране, которые коснулись и маленькой Кутанки. Под воды Ангары попали пойменные, как их тут называли, золотые луга.



- Интересно, что Кутанка попала под затопление не полностью. Дом наш стоял с краю, и его не тронули. Несколько построек тех лет до сих пор остались на старом месте. Мы ездим туда проводить родовые обряды и в лес — по ягоду. Но нашим землякам повезло меньше, им было тяжело перебираться на новые места, хотя государство и помогало. Дома соседей затопило, под водой осталось кладбище. До затопления деревня располагалась ниже, природа была иной, было много трав, цветов. Но были от затопления и плюсы. Наш колхоз совместно с другими был преобразован в совхоз. Появилась новая техника, люди стали получать зарплату, сейчас об этом мало кто помнит, но в колхозах деньги не платили, — вспоминает Мария Бадеева.



Со времен молодости у Марии Александровны осталось несколько дорогих сердцу вещей. Сейчас подобные предметы быта можно увидеть разве что в музее. Среди них есть уникальный чугунный кувшин. Такие раньше были в каждой семье. Их использовали для приготовления национальных напитков. Ведь Кутанка, по одной из версий, даже название свое получила благодаря напитку «тогоонэй».



- Помню весь процесс приготовления. Название Кутанка на русский можно перевести как «место, где варят тогоонэй». Видимо, в старину местные жители славились мастерством в приготовлении этого полезного продукта, — говорит Мария Бадеева.



На прощание Мария Александровна поделилась секретом своего жизнелюбия, сказав что нужно чаще общаться, дружить и помогать друг другу. Об этом сообщает АНО «Байкал» в рамках проекта «Лица затопленных деревень».

