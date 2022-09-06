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Иркутская область примет детский фестиваль «Алтан туяа»

Иркутская область примет детский фестиваль «Алтан туяа»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки подаются до 10 октября

21 октября в селе Одинск Иркутской области пройдёт региональный фестиваль детского творчества «Алтан туяа». Фестиваль направлен на популяризацию традиционной культуры бурят и выявление и поддержку талантливых детей. Для участия приглашаются детские творческие коллективы Иркутской области.

Фестиваль состоится в доме культуры «Одинск». Регистрация начнётся в 10:00. Открытие фестиваля пройдёт в 11:00.

Фестиваль состоит из 4 конкурсов:
- конкурс художественного слова «Уран ?гын дээжэ»;
- вокальный конкурс «Талын булжамуур»;
- хореографический конкурс «Хатарай долгин дээр»;
- конкурс театрального творчества «Шэдитэ х??р».

В конкурсе «Уран ?гын дээжэ» участники исполняют стихотворение бурятских поэтов, писателей на бурятском языке, не входящих в школьную программу. Допускается исполнение композиций стихотворений. В номере участвуют не менее двух человек. От участников допускается не более одного номера. Возраст конкурсантов от 7 до 17 лет включительно. Музыкальное сопровождение и видеоряд приветствуется.

В конкурсе «Талын булжамуур» участники исполняют эстрадные бурятские песни. Фонограммы должны быть хорошего качества. От каждого участника или коллектива допускается не более одного номера. Конкурс проводится по двум номинациям: сольное исполнительство и ансамблевое исполнительство. В номинации «Сольное исполнительство» устанавливаются две возрастные группы участников: от 7 до 12 лет включительно и от 13 до 17 лет включительно. В номинации «Ансамблевое исполнительство» возраст участников от 7 до 17 лет.

В конкурсе «Шэдитэ х??р» участники представляют театрализованные постановки пьес, легенд, сказаний, улигеров, художественных произведений на бурятском языке. От участников допускается не более одного номера. Хронометраж не более 15 минут. Возраст участников от 7 до 17 лет.

В конкурсе «Хатарай долгин дээр» коллективы представляют народно-стилизованный танец: традиционные характерные танцы с бурятской лексикой, в номинации соревнуются как сюжетные, так и бессюжетные номера. Сольные номера не допускаются. Каждый коллектив представляет не более одного номера. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 12 лет включительно и от 13 до 17 лет включительно.

Обладатель гран-при фестиваля, лауреаты I, II, III степеней в каждом конкурсе награждаются подарочными картами и дипломами. Все остальные участники дипломами за участие.

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку на участие и согласие на обработку данных по электронной почте: [email protected] с обязательной пометкой «ЗАЯВКА АЛТАН ТУЯА». Срок подачи заявок до 10 октября. К заявке необходимо приложить фонограмму и видеозаставки (тематический видеоклип или футаж) для своего выступления. Участник несёт личную ответственность за качество фонограммы и видео, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область фестиваль дети бурятский язык конкурс вокальный конкурс театр хореография

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