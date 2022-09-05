В Улан-Удэ состязались добровольные пожарные авиазавода





Традиционные ежегодные состязания среди добровольных пожарных расчётов Улан-Удэнского авиазавода прошли в столице Бурятии. Они состоялись в пожарно-спасательной части №5.Всего в соревнованиях участвовали 15 команд по пять человек в каждой. Участники прошли комплекс испытаний, поделённый на этапы, на каждый из этапов отводилось определённое время.- Добровольцам предстояло преодоление подвесного моста, эстакады, лабиринта и спортивного бума-забора. После участники прокладывали от разветвления рукавную линию из двух рукавов с присоединением ствола «Б», затем после подачи воды ствольщику необходимо было поразить мишень. Завершающими этапами были применение порошкового огнетушителя для тушения открытого горения легковоспламеняющейся жидкости и подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.