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Проезд из Улан-Удэ до Гусиноозёрска подорожал сразу на 40 рублей

Проезд из Улан-Удэ до Гусиноозёрска подорожал сразу на 40 рублей
Общество,  Фото:Аноним Гусиноозерск | Селенгинский район
Шокирующая новость пробила жителей на ностальгию

С 5 сентября в Бурятии повысилась стоимость проезда по маршруту Улан-Удэ-Гусиноозёрск. Перевозчик уведомил пассажиров о повышении тарифа с 320 до 360 рублей. Документ опубликовали в паблике «Аноним Гусиноозёрск».

Местных жителей возмутило столь резкое повышение тарифа. Они негодуют:

«Цены на бензин стоят, а на маршрутку растут, как так-то?!»,
«29 числа, не было ни одной маршрутки до Улан-Удэ, два часа ждали, ужас! Мы очень торопились с ребёнком, большинство пришлось ехать на такси»,
«Скоро пешком до города ходить будем»,
«На 360 рублей я машину заправлю и доеду сам»,
«Можно подумать, запчасти каждый месяц покупают. Дорога от Гусиноозёрска до Улан-Удэ хорошая».

В связи с повышением тарифа многих местных жителей пробило на ностальгию. Они начали вспоминать, за какую раньше сумму можно было прокатиться от столицы республики до Селенгинского района Бурятии. Некоторые даже вспомнили, сколько стоил проезд ещё во времена СССР:

«120 рублей, помню, было. 10 лет назад»,
«Когда была в первом классе 2005-2006 г, помню стоило 50 рублей»,
«Я помню, студенткой за 50₽ ездила»,
«1989 год – проезд был 2 рубля 60 копеек»,
«80 рублей, помню. 2001-2004. Как молоды мы были».

Стоит отметить, что тариф стабильно повышается с каждым годом. Так, в 2019 году сумма проезда была 220 рублей, затем её повысили до 235 рублей. На следующий год проезд стал стоить 260 рублей. В 2021 году проезд подорожал до 320 рублей.

В минтрансе Бурятии подтвердили «Байкал-Daily» информацию о повышении тарифа. Там отметили, что перевозчик вправе самостоятельно повышать стоимость проезда раз в год, так как работает по нерегулируемому тарифу. В этом случае необходимо лишь проинформировать минтранс и население о подорожании за 10 дней до изменения тарифа. 

- Однако, если жителей цена всё же не устраивает, они могут написать заявление в Бурятское УФАС, - пояснили в пресс-службе минтранса.
общественный транспорт

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