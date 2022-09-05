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В Иркутской области отметили День Байкала

В Иркутской области отметили День Байкала
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
4 сентября в столице региона прошли праздничные мероприятия

На площади у памятника Александру III в Иркутске 4 сентября отметили День Байкала. Для гостей мероприятия выступили творческие коллективы города, провели костюмированные представления, а также работали экологические интерактивные площадки, где все желающие участвовали в играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах.

Во время празднования была продемонстрирована передвижная лаборатория для исследования состояния атмосферного воздуха. В состав комплекса включены газоанализаторы для контроля атмосферного воздуха и программа сбора и передачи полученной информации о текущем состоянии окружающей среды. Также была представлена экологическая площадка «Эко-квартира». Кроме того, в этот день жители и гости города могли посетить выставку в 130 квартале «Дочь Байкала Ангара – наш культурный код Иркутска», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Наши дайверы очищают Байкал от мусора. Вместе мы убираем берег и дно его дочери – реки Ангары. Этот год в Иркутске проходит под эгидой нашей реки. Благодаря проекту «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала» мы впервые получили финансирование от Ростуризма. Более двухсот миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на обустройство туристического кода центра города. В следующем году приступим к реализации этого проекта, – подчеркнул вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.
Иркутская область день байкала Байкал Иркутск Праздники

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