4 сентября в столице региона прошли праздничные мероприятия
На площади у памятника Александру III в Иркутске 4 сентября отметили День Байкала. Для гостей мероприятия выступили творческие коллективы города, провели костюмированные представления, а также работали экологические интерактивные площадки, где все желающие участвовали в играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах.
Во время празднования была продемонстрирована передвижная лаборатория для исследования состояния атмосферного воздуха. В состав комплекса включены газоанализаторы для контроля атмосферного воздуха и программа сбора и передачи полученной информации о текущем состоянии окружающей среды. Также была представлена экологическая площадка «Эко-квартира». Кроме того, в этот день жители и гости города могли посетить выставку в 130 квартале «Дочь Байкала Ангара – наш культурный код Иркутска», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Наши дайверы очищают Байкал от мусора. Вместе мы убираем берег и дно его дочери – реки Ангары. Этот год в Иркутске проходит под эгидой нашей реки. Благодаря проекту «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала» мы впервые получили финансирование от Ростуризма. Более двухсот миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на обустройство туристического кода центра города. В следующем году приступим к реализации этого проекта, – подчеркнул вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Малыша назвали Денисом
Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»
Юбилейные мероприятия проходят с 5 по 9 сентября
В полуфинал прошло всего 35 учителей
Марии Бадеевой в этом году исполнилось 96 лет
Виктор Вторушин был учеником Илькинской СОШ
В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»
Юбилей отмечает Васса Алейник
Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан
Она была одним из выдающихся лидеров профсоюзного движения
Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины
Было собрано более 100 г мусора
Всего по городу в очереди стоят порядка трёх тысяч детей
Теперь появится возможность дополнительно набрать персонал
Сейчас состав сформирован на 70%