В Бурятии потушили лесной пожар

Общество, Фото: из архива

С огнём боролись более 20 человек



За прошедшие сутки, 4 сентября, в Бурятии возник один лесной пожар. Лес по вине местных жителей загорелся в Хоринском районе.



- На тушении работали 23 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано пять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Возгорание ликвидировано на площади 0,6 га.



На утро 5 сентября новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

