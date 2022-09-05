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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Общество,  Фото:из архива
С огнём боролись более 20 человек

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Бурятии возник один лесной пожар. Лес по вине местных жителей загорелся в Хоринском районе.

- На тушении работали 23 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано пять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Возгорание ликвидировано на площади 0,6 га.

На утро 5 сентября новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
лесные пожары

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