С огнём боролись более 20 человек
За прошедшие сутки, 4 сентября, в Бурятии возник один лесной пожар. Лес по вине местных жителей загорелся в Хоринском районе.
- На тушении работали 23 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано пять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Возгорание ликвидировано на площади 0,6 га.
На утро 5 сентября новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
В Бурятии потушили лесной пожар
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В состязании приняли участие добровольные пожарные расчёты Улан-Удэнского авиазавода
Шокирующая новость пробила жителей на ностальгию
С огнём боролись более 20 человек
Люди незаконно получали пособия
Днём по республике преимущественно без осадков
Стоимость сотового составляет 22 тысячи рублей
Трагическое происшествие произошло в конце августа
Жители региона при сборе дикоросов теряют ориентиры и не могут самостоятельно выйти из леса
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности
Рафаэлю Кулиеву вручили сертификат о рекордном достижении
Восхождение совершили руководитель ледовой арены и его супруга
«Бюджету области причинён ущерб в сумме более 39 млн рублей», - сообщили в следственном управлении
Высота религиозной надписи - 4 метра, длина - 65,5 метров
На тушении работали семь человек
Стоимость краденого составила почти 360 тысяч