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В Тарбагатайском район Бурятии родился сотый ребёнок

В Тарбагатайском район Бурятии родился сотый ребёнок
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Малыша назвали Денисом

2 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии произведена торжественная регистрация рождения сотого новорождённого ребёнка в районе с начала года. В семье Владимира Александровича и Татьяны Андреевны 22 августа родился сын Денис.

Консультанты Тарбагатайского сектора вручили счастливым родителям самый первый документ – свидетельство о рождении.

- Они пожелали родителям крепкого здоровья, сил, терпения, а малышу вырасти смелым, достигать самых высоких целей, любить и уважать родителей, любить свою Родину, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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