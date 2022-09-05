Малыша назвали Денисом
2 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии произведена торжественная регистрация рождения сотого новорождённого ребёнка в районе с начала года. В семье Владимира Александровича и Татьяны Андреевны 22 августа родился сын Денис.
Консультанты Тарбагатайского сектора вручили счастливым родителям самый первый документ – свидетельство о рождении.
- Они пожелали родителям крепкого здоровья, сил, терпения, а малышу вырасти смелым, достигать самых высоких целей, любить и уважать родителей, любить свою Родину, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Тарбагатайском район Бурятии родился сотый ребёнок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие прошло в рамках туристского форума
4 сентября в столице региона прошли праздничные мероприятия
Малыша назвали Денисом
Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»
Юбилейные мероприятия проходят с 5 по 9 сентября
В полуфинал прошло всего 35 учителей
Марии Бадеевой в этом году исполнилось 96 лет
Виктор Вторушин был учеником Илькинской СОШ
В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»
Юбилей отмечает Васса Алейник
Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан
Она была одним из выдающихся лидеров профсоюзного движения
Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины
Было собрано более 100 г мусора
Всего по городу в очереди стоят порядка трёх тысяч детей