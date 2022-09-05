В Тарбагатайском район Бурятии родился сотый ребёнок

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малыша назвали Денисом



2 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии произведена торжественная регистрация рождения сотого новорождённого ребёнка в районе с начала года. В семье Владимира Александровича и Татьяны Андреевны 22 августа родился сын Денис.



Консультанты Тарбагатайского сектора вручили счастливым родителям самый первый документ – свидетельство о рождении.



- Они пожелали родителям крепкого здоровья, сил, терпения, а малышу вырасти смелым, достигать самых высоких целей, любить и уважать родителей, любить свою Родину, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

