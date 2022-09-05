В Бурятии четверо безработных умолчали о трудоустройстве

Люди незаконно получали пособия
Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона о занятости населения при выплате безработным пособия.
Установлено, что четверо местных жителей признаны центром занятости населения в установленном порядке безработными, им назначены социальные выплаты.
В последующем сельчане скрыли факт трудоустройства и продолжали получать пособие по безработице в период осуществления трудовой деятельности. В результате федеральному бюджету причинён ущерб на сумму 207 тысяч рублей.
В этой связи в суд был направлен иск о взыскании с указанных лиц необоснованно полученных денежных средств. Суд удовлетворил иски. Решения судов вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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