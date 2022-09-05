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В Бурятии четверо безработных умолчали о трудоустройстве

В Бурятии четверо безработных умолчали о трудоустройстве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди незаконно получали пособия

Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона о занятости населения при выплате безработным пособия.

Установлено, что четверо местных жителей признаны центром занятости населения в установленном порядке безработными, им назначены социальные выплаты.

В последующем сельчане скрыли факт трудоустройства и продолжали получать пособие по безработице в период осуществления трудовой деятельности. В результате федеральному бюджету причинён ущерб на сумму 207 тысяч рублей.

В этой связи в суд был направлен иск о взыскании с указанных лиц необоснованно полученных денежных средств. Суд удовлетворил иски. Решения судов вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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