В Бурятии четверо безработных умолчали о трудоустройстве

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди незаконно получали пособия



Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона о занятости населения при выплате безработным пособия.



Установлено, что четверо местных жителей признаны центром занятости населения в установленном порядке безработными, им назначены социальные выплаты.



В последующем сельчане скрыли факт трудоустройства и продолжали получать пособие по безработице в период осуществления трудовой деятельности. В результате федеральному бюджету причинён ущерб на сумму 207 тысяч рублей.



В этой связи в суд был направлен иск о взыскании с указанных лиц необоснованно полученных денежных средств. Суд удовлетворил иски. Решения судов вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

