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В Бурятии нашли тело утонувшей девушки

В Бурятии нашли тело утонувшей девушки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагическое происшествие произошло в конце августа

В Бурятии найдено тело девушки, утонувшей в Кабанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- По состоянию на 16:50 4 сентября, тело девушки поднято в н.п. Брянск Кабанского района, - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа трагическое происшествие произошло в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Очевидцы сообщили, что девушка упала с моста и утонула в реке Селенга. Сообщение об этом спасатели получили в 22:40. Велись работы по поиску тела.


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