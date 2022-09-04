В Бурятии нашли тело утонувшей девушки

Трагическое происшествие произошло в конце августа
В Бурятии найдено тело девушки, утонувшей в Кабанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
- По состоянию на 16:50 4 сентября, тело девушки поднято в н.п. Брянск Кабанского района, - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа трагическое происшествие произошло
в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Очевидцы сообщили, что девушка упала с моста и утонула в реке Селенга. Сообщение об этом спасатели получили в 22:40. Велись работы по поиску тела.
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