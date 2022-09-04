В Бурятии участились случаи пропажи людей в лесах

Жители региона при сборе дикоросов теряют ориентиры и не могут самостоятельно выйти из леса
За последнюю неделю произошло семь случаев, когда люди заблудились в лесу при сборе дикоросов. С начала августа к спасателям республики поступило 20 обращений на проведение поисково-спасательных работ по поиску заблудившихся в лесу людей.
- В 17 случаях заблудившиеся найдены живыми. В двух случаях сборщики дикоросов обнаружены без признаков жизни. В большинстве случаев жители республики при сборе дикоросов теряют ориентиры и не могут самостоятельно выйти из леса, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
За минувшие сутки спасательные службы Бурятии привлекались для проведения поисковых работ несколько раз:
- в Баргузинском районе искали женщину 1972 г.р., которая 3 сентября при сборе дикоросов потерялась в лесу вблизи села Уро. Днём 4 сентября женщина самостоятельно вышла из леса;
- в Закаменском районе два дня искали пожилую женщину, которая 2 сентября потерялась во время сбора шишек. Вечером 3 сентября женщина самостоятельно вышла на ферму, которая расположена вблизи села Дутулур. Со слов родственников, женщина в медицинской помощи не нуждается;
- в Кабанском районе при сборе дикоросов вблизи села Шергино потерялся мужчина, который не вышел в условное место сбора в назначенное время. Вечером того же дня мужчина самостоятельно вышел из леса.
- в Заиграевском районе в лесу, в местности «Седло», которая находится в 12 км от села Ташелан, при сборе дикоросов потерялась пожилая женщина 1959 г.р. Утром 4 сентября женщина была найдена спасателями и передана сотрудникам скорой помощи. С признаками переохлаждения она была доставлена в центральную районную больницу;
- сегодня, 4 сентября, в Кабанском районе, в 15 км от села Клюевка, при сборе дикоросов заблудились мужчина и два подростка 15 и 16 лет. При помощи телефонной связи потерявшиеся сообщили свои координаты спасателям. На их поиски выехали спасатели Посольского поисково-спасательного отряда.
В Бурятии участились случаи пропажи людей в лесах
Общество, Фото:
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