В Улан-Удэ до +19 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике: переменная облачность, ночью местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +1, +6, местами 0,-5, заморозки, днём +17, +22, местами +11, +16.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +17, +19.

