05 сентября

04 сентября

Популярное

В Улан-Удэ до +19 градусов

В Улан-Удэ до +19 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике: переменная облачность, ночью местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +1, +6, местами 0,-5, заморозки, днём +17, +22, местами +11, +16.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +17, +19. 
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У черемховчанки стащили телефон в электричке
У черемховчанки стащили телефон в электричке
Общество, 04.09.2022
Стоимость сотового составляет 22 тысячи рублей
В Бурятии нашли тело утонувшей девушки
В Бурятии нашли тело утонувшей девушки
Общество, 04.09.2022
Трагическое происшествие произошло в конце августа
В Бурятии участились случаи пропажи людей в лесах
В Бурятии участились случаи пропажи людей в лесах
Общество, 04.09.2022
Жители региона при сборе дикоросов теряют ориентиры и не могут самостоятельно выйти из леса
В Бурятии ожидаются заморозки
В Бурятии ожидаются заморозки
Общество, 04.09.2022
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности
Бурятский атлет поставил новый рекорд
Бурятский атлет поставил новый рекорд
Общество, 04.09.2022
Рафаэлю Кулиеву вручили сертификат о рекордном достижении
«IceМЕТР» покорил Эльбрус
«IceМЕТР» покорил Эльбрус
Общество, 04.09.2022
Восхождение совершили руководитель ледовой арены и его супруга
В Иркутской области расследуется дело о крупном мошенничестве
В Иркутской области расследуется дело о крупном мошенничестве
Общество, 04.09.2022
«Бюджету области причинён ущерб в сумме более 39 млн рублей», - сообщили в следственном управлении

В Еравнинском районе Бурятии возвели буддийскую мантру
В Еравнинском районе Бурятии возвели буддийскую мантру
Общество, 04.09.2022
Высота религиозной надписи - 4 метра, длина - 65,5 метров
В Бурятии тушили один лесной пожар
В Бурятии тушили один лесной пожар
Общество, 04.09.2022
На тушении работали семь человек
В Бурятии сторож обменял имущество работодателя на спирт
В Бурятии сторож обменял имущество работодателя на спирт
Общество, 04.09.2022
Стоимость краденого составила почти 360 тысяч
В Улан-Удэ пройдет фестиваль фермерской продукции «Своё»
В Улан-Удэ пройдет фестиваль фермерской продукции «Своё»
Общество, 04.09.2022
На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи, сыр, кондитерские изделия
Студенты из Екатеринбурга побывали с экспедицией в Байкальском заповеднике
Студенты из Екатеринбурга побывали с экспедицией в Байкальском заповеднике
Общество, 04.09.2022
По окончании экспедиции ребята были награждены благодарственными письмами и памятными подарками
Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений
Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений
Общество, 04.09.2022
Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^