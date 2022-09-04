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Бурятский атлет поставил новый рекорд

Бурятский атлет поставил новый рекорд
Общество,  Фото:соцсети
Рафаэлю Кулиеву вручили сертификат о рекордном достижении

Атлет из Бурятии Рафаэль Кулиев прошёл сертификацию «Добрый Богатырь». Он поднял две гири по 32 кг одной рукой с фиксацией на 5 раз. При этом, сам спортсмен весит 82-83 кг.

Атлету в августе вручили сертификат о рекордном достижении (результат зафиксирован следующим образом «Швунг двух гирь 32 кг., правой рукой – 5 раз»). Силач из Бурятии отметил, что долгожданный сертификат имеет для него особую ценность.

Рафаэль Кулиев является обладателем нескольких российских и мировых рекордов. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года он установил седьмой мировой рекорд. На этот раз он проверил средние пальцы в подтягиваниях с дополнительным весом, общий вес (тело + отягощения) составил почти 103 кг.

- Использовал только по одному пальцу на каждой руке, в зачёт ушло 11 повторений, - сообщил тогда Рафаэль в соцсети.

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