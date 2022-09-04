В Бурятии ожидаются заморозки



5 сентября местами по республике заморозки до -0,-6 градусов.



В связи с понижением температуры воздуха жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности.



- Уважаемые родители, не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям. Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте. Не перегружайте электросеть и не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра, - обратились в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, нужно обращаться по номерам «101» или «112».

