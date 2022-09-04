В Бурятии ожидаются заморозки

Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности
5 сентября местами по республике заморозки до -0,-6 градусов.
В связи с понижением температуры воздуха жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
- Уважаемые родители, не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям. Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте. Не перегружайте электросеть и не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра, - обратились в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, нужно обращаться по номерам «101» или «112».
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности
Рафаэлю Кулиеву вручили сертификат о рекордном достижении
Восхождение совершили руководитель ледовой арены и его супруга
«Бюджету области причинён ущерб в сумме более 39 млн рублей», - сообщили в следственном управлении
Высота религиозной надписи - 4 метра, длина - 65,5 метров
На тушении работали семь человек
Стоимость краденого составила почти 360 тысяч
На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи, сыр, кондитерские изделия
Мужчина свою вину признал, раскаялся
По окончании экспедиции ребята были награждены благодарственными письмами и памятными подарками
Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима
Днём в республике +7, +12
Собственнику выдано предостережение
В корпусе будет размещаться колледж БГУ
По решению суда малышка должна была проживать с мамой, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам