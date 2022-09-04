У черемховчанки стащили телефон в электричке



В полицию поступило заявление от 47-летней жительницы Черемхова о том, что в электричке у неё украли сотовый телефон стоимостью 22 тысячи рублей.



Позже установили и задержали 39-летнего жителя Черемховского района, который также являлся пассажиром электрички. Мужчина вину в содеянном признал и рассказал, что накануне в пригородном поезде похитил у женщины-пассажира сотовый телефон, который планировал продать, а деньги потратить на личные нужды. Подозреваемый воспользовался тем, что гаджет находится без присмотра, и завладел им. Сейчас телефон изъят и будет возвращён законному владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

