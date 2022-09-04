«IceМЕТР» покорил Эльбрус

Восхождение совершили руководитель ледовой арены и его супруга
«IceМЕТР» покорил самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус.
- 25 августа 2022 года в 21.00 я и моя супруга Елена вышли с отправной точки Гарабаши группой 6 человек: пять мужчин и одна девушка, - рассказывает руководитель ледовой арены «IceМЕТР» Павел Барнашов, - а уже в 7:50 следующего дня флаг ледовой арены «IceМЕТР» развевался на западной вершине Эльбруса!
Первое восхождение в горы Павел Барнашов совершил два года назад на Святой нос в Баргузинском районе, там он и влюбился в горы и поставил перед собой цель - во что бы то ни стало штурмовать Эльбрус. И теперь цель достигнута.
— Это первая семейная пара из Бурятии, которая самостоятельно взошла на Эльбрус с нашей организацией «X-GUIDE» - прокомментировал старший гид Андрей Зубенко, занимающийся горными походами уже 21 год и совершивший более 70 подъёмов на Эльбрус.
Восхождение совершили руководитель ледовой арены и его супруга
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