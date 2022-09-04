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В Еравнинском районе Бурятии возвели буддийскую мантру

В Еравнинском районе Бурятии возвели буддийскую мантру
Общество,  Фото:скриншот
Высота религиозной надписи - 4 метра, длина - 65,5 метров

В Еравнинском районе установили мантру «Ом мани бадмэ хум» в Эгитуйском дацане «Дамчой Равжелинг».

- Инициатором проекта стал наш земляк Сынге Цыренов. Его идею поддержал местный настоятель дацана Дашицыренов Амгалан Дармабазарович. Было принято решение осуществить благое дело совместными усилиями земляков, - сообщают в администрации района.

«Каждый старался внести свой вклад в возведение данной мантры, которая украшает и освещает просторы нашего района. Для осуществления проекта приезжали с разных уголков Бурятии, с поселений Еравнинского, Закаменского, Джидинского районов и г. Улан-Удэ», - также добавили здесь.

Высота религиозной надписи - 4 метра, длина - 65,5 метров.

- Глава Еравнинского района выразил глубокую благодарность и признательность за проделанную работу, которая будет радовать душу, дарить силу жителям и тем, кто приезжает на родную землю, - заключили в администрации.

буддизм дацан

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