В Бурятии сторож обменял имущество работодателя на спирт

Стоимость краденого составила почти 360 тысяч



25 августа Баунтовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в краже имущества у собственного работодателя.



В преддверии новогодних праздников в 2021 году 48-летний житель района, работающий сторожем на участке золотодобывающего предприятия, вскрыл три складских помещения, принадлежащих работодателю, и вынес имущество на сумму 359 880 рублей. Это 150 литров бензина, ремкомплект для рукавов высокого давления, сервомеханизм, предназначенный для бульдозера «KomatsuD155A», топливоподающую аппаратуру двигателя ЯМЗ 7511, топливоподающую аппаратуру двигателя ЯМЗ 236 (2 штуки), ремкомплект колец резиновых, электростанцию, электродрель, ключи гаечные, шуруповерт, диски фрикционные.



Украденное горе-сторож продал незнакомцам за 20 литров разведённого спирта.



Январь в компании двух 10-литровых канистр спирта пролетел незаметно. Когда в феврале 2022 года на участок приехало начальство и обнаружило пустые склады, сторож красочно расписал, как в декабре на территорию участка приехали некие вооружённые люди, произвели несколько выстрелов в воздух и подперли дверь, после чего похитили имущество.



Однако сотрудники полиции в эту детективную историю не поверили. Сторож в итоге сознался, что имущество он обменял на спирт у проезжающих мимо рыбаков, а соврал, потому что боялся привлечения к уголовной ответственности.



Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, на суде мужчина свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.



В силу ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний, судом были оглашены показания, данные им в ходе следствия:



- «С начала декабря мне стали сниться сложные психологические сны, после которых я очень сильно переживал. Чтобы как-то снизить психологическое напряжение, я стал выпивать спиртные напитки, которые мне привозили проезжающие мимо рыбаки. В середине декабря ко мне заезжали рыбаки и дали 10 л. разведённого спирта, взамен ничего не попросив. 29 декабря спиртное закончилось, и я решил обменять на спиртное имущество из складов, предварительно вскрыв их ломом. Краденое я продал за 20 литров разведённого спирта».



Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию, удовлетворительную характеристику по месту жительства, болезненное состояние здоровья, а также явку с повинной, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.



Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.



Сторож признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно, с испытательным сроком 2 года.



Судом возложены на него обязанности встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять постоянное место жительства и место работы без уведомления УИИ, являться на регистрацию для отчёта о своем поведении в указанный орган.



Также с подсудимого взысканы процессуальные издержки (оплата труда адвоката) в размере 31680 рублей, в доход федерального бюджета.



Вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.



Приговор суда не вступил в законную силу.

