04 сентября

03 сентября

02 сентября

Популярное

В Улан-Удэ пройдет фестиваль фермерской продукции «Своё»

В Улан-Удэ пройдет фестиваль фермерской продукции «Своё»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия

В прошлом году жителям республики уже довелось побывать на фестивале, попробовать и прибрести продукцию местных производителей и насладиться атмосферой праздника. В этом году ярмарка так же пройдет в формате выходного дня.

9-10 сентября с 10 часов утра до 8 часов вечера на площади Советов развернутся фирменные зелёные палатки. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.

- Фестиваль «Своё» не только вкусно накормит своих гостей, но и порадует насыщенной культурной программой, - отметили в минсельхозпроде Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
фермеры фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студенты из Екатеринбурга побывали с экспедицией в Байкальском заповеднике
Студенты из Екатеринбурга побывали с экспедицией в Байкальском заповеднике
Общество, 04.09.2022
По окончании экспедиции ребята были награждены благодарственными письмами и памятными подарками
Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений
Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений
Общество, 04.09.2022
Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима
В районе Бурятии сельхозучасток зарос деревьями
В районе Бурятии сельхозучасток зарос деревьями
Общество, 03.09.2022
Собственнику выдано предостережение
В Улан-Удэ открылся новый корпус Бурятского госуниверситета
В Улан-Удэ открылся новый корпус Бурятского госуниверситета
Общество, 03.09.2022
В корпусе будет размещаться колледж БГУ
Судебные приставы Москвы вернули ребёнка жительнице Иркутска
Судебные приставы Москвы вернули ребёнка жительнице Иркутска
Общество, 03.09.2022
По решению суда малышка должна была проживать с мамой, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам
В Улан-Удэ прибыли девять новых автобусов
В Улан-Удэ прибыли девять новых автобусов
Общество, 03.09.2022
Поставка автобусов осуществляется частями
В Бурятии на 103 году жизни скончался ветеран войны
В Бурятии на 103 году жизни скончался ветеран войны
Общество, 03.09.2022
Иннокентий Константинович участвовал в войне с милитаристской Японией
Забайкалец задушил бывшую сожительницу
Забайкалец задушил бывшую сожительницу
Общество, 03.09.2022
Между мужчиной и женщиной в тот роковой день вспыхнула ссора
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 03.09.2022
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Житель Бурятии получил срок за избиение престарелой матери
Житель Бурятии получил срок за избиение престарелой матери
Общество, 03.09.2022
Пенсионерка на суде сообщила, что простила сына и просила не лишать его свободы
В Улан-Удэ разыграют кубок по мотокроссу
В Улан-Удэ разыграют кубок по мотокроссу
Общество, 03.09.2022
Очередной этап чемпионата Бурятии состоится в начале октября
В Иркутске пройдёт инклюзивный театральный фестиваль
В Иркутске пройдёт инклюзивный театральный фестиваль
Общество, 03.09.2022
Основной темой мероприятия стала река Ангара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^