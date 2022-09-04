В Улан-Удэ пройдет фестиваль фермерской продукции «Своё»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия



В прошлом году жителям республики уже довелось побывать на фестивале, попробовать и прибрести продукцию местных производителей и насладиться атмосферой праздника. В этом году ярмарка так же пройдет в формате выходного дня.



9-10 сентября с 10 часов утра до 8 часов вечера на площади Советов развернутся фирменные зелёные палатки. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.



- Фестиваль «Своё» не только вкусно накормит своих гостей, но и порадует насыщенной культурной программой, - отметили в минсельхозпроде Бурятии.



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