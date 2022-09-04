Житель Бурятии получил условный срок за угон авто приятеля

Мужчина свою вину признал, раскаялся



Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в угоне.



Установлено, что подсудимый, находясь в квартире своего знакомого, без разрешения собственника взял ключ от автомобиля и уехал на его машине.



На суде житель района вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).



Приговором мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в суде.

