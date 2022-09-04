Житель Бурятии получил условный срок за угон авто приятеля

Мужчина свою вину признал, раскаялся
Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в угоне.
Установлено, что подсудимый, находясь в квартире своего знакомого, без разрешения собственника взял ключ от автомобиля и уехал на его машине.
На суде житель района вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
Приговором мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в суде.
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