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Житель Бурятии получил условный срок за угон авто приятеля

Житель Бурятии получил условный срок за угон авто приятеля
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина свою вину признал, раскаялся

Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в угоне.

Установлено, что подсудимый, находясь в квартире своего знакомого, без разрешения собственника взял ключ от автомобиля и уехал на его машине.

На суде житель района вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Приговором мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в суде. 
угон

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