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Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений

Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима

Приговором Советского районного суда Улан-Удэ ранее судимый 43-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В апреле 2022 года между мужчиной и женщиной при праздновании дня рождения вспыхнула ссора, в ходе которой гражданская жена подсудимого оскорбляла его нецензурной бранью. Тот, в свою очередь, не вытерпев оскорблений, нанёс сожительнице один удар ножом в брюшную полость.

Орган следствия действия мужчины квалифицировал как покушение на убийство.

Житель Бурятии признал, что действительно ударил свою гражданскую жену ножом в живот, поскольку разозлился и обиделся на её оскорбления, но потом помог остановить кровотечение и позвонил в «скорую помощь». До приезда медиков он не отходил от потерпевшей, не пытался скрыться, нож не прятал.

Суд посчитал, что такое поведение после преступления не свидетельствовало о том, что подсудимый намеревался лишить женщину жизни. Действия подсудимого суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние наказания на исправление и на условия жизни, признание вины, аморальность поведения потерпевшей, явившееся поводом для преступления, оказание помощи потерпевшей после преступления, его болезненное здоровье, наличие несовершеннолетнего ребёнка и брата-инвалида, которому он оказывает помощь.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде. 
суд умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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