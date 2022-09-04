Улан-удэнец едва не убил сожительницу из-за оскорблений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима



Приговором Советского районного суда Улан-Удэ ранее судимый 43-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.



В апреле 2022 года между мужчиной и женщиной при праздновании дня рождения вспыхнула ссора, в ходе которой гражданская жена подсудимого оскорбляла его нецензурной бранью. Тот, в свою очередь, не вытерпев оскорблений, нанёс сожительнице один удар ножом в брюшную полость.



Орган следствия действия мужчины квалифицировал как покушение на убийство.



Житель Бурятии признал, что действительно ударил свою гражданскую жену ножом в живот, поскольку разозлился и обиделся на её оскорбления, но потом помог остановить кровотечение и позвонил в «скорую помощь». До приезда медиков он не отходил от потерпевшей, не пытался скрыться, нож не прятал.



Суд посчитал, что такое поведение после преступления не свидетельствовало о том, что подсудимый намеревался лишить женщину жизни. Действия подсудимого суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние наказания на исправление и на условия жизни, признание вины, аморальность поведения потерпевшей, явившееся поводом для преступления, оказание помощи потерпевшей после преступления, его болезненное здоровье, наличие несовершеннолетнего ребёнка и брата-инвалида, которому он оказывает помощь.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.

