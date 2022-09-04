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По Бурятии холодная ветреная погода

По Бурятии холодная ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в республике +7, +12

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 сентября по республике: холодная, ветреная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +3, +8, местами +1,-4, днём +7, +12, по юго-западу до +16.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 17 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +9, +11.
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