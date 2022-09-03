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В Улан-Удэ открылся новый корпус Бурятского госуниверситета

В Улан-Удэ открылся новый корпус Бурятского госуниверситета
Общество,  Фото:pixabay.com
В корпусе будет размещаться колледж БГУ

Старт учебного года в Бурятском госуниверситете начался с приятного события, в эксплуатацию был сдан новый корпус, теперь это учебный корпус № 9.

- Здание на Добролюбова 5, ранее принадлежавший филиалу Новосибирского университета, несколько лет назад передали Бурятскому госуниверситету. Была проделана большая работа по переводу здания в собственность БГУ, а также проведены ремонтные работы в самом помещении. Большая благодарность бывшему руководству БГУ, экс-ректору Николаю Ильичу Мошкину за проделанную работу, - сообщается на сайте вуза.

Торжественный момент запуска помещения нового корпуса состоялся 1 сентября. Руководство вуза побывало в новом корпусе №9, чтобы на месте оценить качество работ по отделке помещения, аудиторий. «В корпусе теперь будет размещаться колледж БГУ, т.к. именно у них была большая потребность в учебном пространстве. В новом здании размещены большой лекционный зал на 90 мест, 8 аудиторий, что послужит большим подспорьем в образовательном процессе», - отмечается здесь.


БГУ образование

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