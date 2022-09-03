Собственнику выдано предостережение
Госинспектором управления Россельхознадзора проведено выездное обследование земельного участка площадью 51 000 кв. метров, расположенного в Кабанском районе.
Выявлено нарушение земельного законодательства: участок зарастает древесной и многолетней травянистой растительностью на всей площади.
- Преобладающее количество растительности – молодые деревья высотой от 2 м до 5 м, кустарники от 0,5 м до 1,5 м, многолетняя травянистая растительность от 0,3 м до 1 м. Признаков использования в сельскохозяйственном производстве, проведения обязательных мероприятий по поддержанию плодородия земель, охране почв от негативного воздействия не обнаружено, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, на участке не выполняются мероприятия, предусмотренные пунктом 186 «Правил противопожарного режима», обязывающие собственников участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов участков сельскохозяйственного назначения принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
В районе Бурятии сельхозучасток зарос деревьями
Общество, Фото:
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Собственнику выдано предостережение
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