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Судебные приставы Москвы вернули ребёнка жительнице Иркутска

Судебные приставы Москвы вернули ребёнка жительнице Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
По решению суда малышка должна была проживать с мамой, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам

Ребёнок, которого скрывали от матери два года, вернулся в семью.

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей № 2 ГУФССП России по Москве обратилась женщина. По решению суда 5-летняя девочка должна проживать с ней, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам.

Мужчина, зная об обязанности передать дочь бывшей супруге, отказался исполнять решение суда.

- В связи с тем, что на протяжении нескольких месяцев не удавалось установить местонахождение гражданина и собрать какие-либо сведения о нём, в рамках исполнительного производства вынесено постановление об исполнительном розыске. 38-летнего мужчину разыскивали два года на территории всей страны. В конце августа этого года судебными приставами столицы установлено, что отец и ребёнок предположительно находятся в одном из районов Москвы, - сообщают в ГУФССП России по Москве.

Сотрудниками органа принудительного исполнения при участии представителей полиции и соцзащиты населения совершён выезд в адрес возможного проживания должника. Под контролем приставов ребёнок передан матери.

Женщина с дочерью улетела домой.


судебные приставы

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