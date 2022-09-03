По решению суда малышка должна была проживать с мамой, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам
Ребёнок, которого скрывали от матери два года, вернулся в семью.
В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей № 2 ГУФССП России по Москве обратилась женщина. По решению суда 5-летняя девочка должна проживать с ней, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам.
Мужчина, зная об обязанности передать дочь бывшей супруге, отказался исполнять решение суда.
- В связи с тем, что на протяжении нескольких месяцев не удавалось установить местонахождение гражданина и собрать какие-либо сведения о нём, в рамках исполнительного производства вынесено постановление об исполнительном розыске. 38-летнего мужчину разыскивали два года на территории всей страны. В конце августа этого года судебными приставами столицы установлено, что отец и ребёнок предположительно находятся в одном из районов Москвы, - сообщают в ГУФССП России по Москве.
Сотрудниками органа принудительного исполнения при участии представителей полиции и соцзащиты населения совершён выезд в адрес возможного проживания должника. Под контролем приставов ребёнок передан матери.
Женщина с дочерью улетела домой.
Судебные приставы Москвы вернули ребёнка жительнице Иркутска
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По решению суда малышка должна была проживать с мамой, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам
Поставка автобусов осуществляется частями
Иннокентий Константинович участвовал в войне с милитаристской Японией
В городе прошли рейды
Между мужчиной и женщиной в тот роковой день вспыхнула ссора
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Пенсионерка на суде сообщила, что простила сына и просила не лишать его свободы
Очередной этап чемпионата Бурятии состоится в начале октября
Основной темой мероприятия стала река Ангара
Ожидается шквалистый ветер до 24 м/с
Соревнования одновременно проведут в 5 регионах России
24 сентября в столице Забайкалья состоится ночной забег
«Театральная провинция» пройдёт в Черемхово с 10 по 16 сентября
Горожанам предлагают встретить осень музыкой, книгами и компотом
Соревнования посвятят Дню пожилого человека