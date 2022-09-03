1 сентября в Улан-Удэ выявили факты незаконной продажи алкоголя

В городе прошли рейды



1 сентября в Улан-Удэ прошли межведомственные рейды по местам концентрации молодёжи, выявлению несовершеннолетних, находящихся вечером в общественных местах без сопровождения родителей, по недопущению распития алкогольных напитков, выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции.



- В рейде приняли участие 557 человек. Проверено более 100 объектов торговли и кафе. В результате было составлено два протокола по ст. 14.16 КоАП РФ по нарушению продажи алкогольной продукции. Иных нарушений в ходе рейдов не выявлено, - сообщили в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ.



Также в ходе рейдов проведены профилактические беседы с подростками о вреде алкогольной, табачной продукции.



В состав рабочих групп вошли сотрудники Комиссий по делам несовершеннолетних районов и Улан-Удэ, Комитета по образованию, инспекторов Управления МВД по Улан-Удэ, представители родительской общественности.



Для тех, кому ещё не исполнилось 18 лет, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час. В это время детям и подросткам запрещено находиться на улице и в любых общественных местах без сопровождения взрослых, сообщили в мэрии Улан-Удэ.





