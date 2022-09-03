Между мужчиной и женщиной в тот роковой день вспыхнула ссора
Предъявлено обвинение жителю посёлка Могзон Хилокского района в Забайкалье по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По версии следствия, 31 августа 2022 года обвиняемый убил свою 35-летнюю сожительницу. Преступление было совершено обвиняемым после ссоры с бывшей гражданской женой. Мужчина задушил женщину полотенцем, а затем накинул на её тело покрывало, поджёг его и скрылся.
- Тело женщины было обнаружено жителями посёлка на следующий день. Ещё через несколько часов следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника. Уже на первом допросе мужчина признался в совершении преступления, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Следователи назначили комплекс судебных экспертиз. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Забайкалец задушил бывшую сожительницу
Общество, Фото:
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