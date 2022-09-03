В Бурятии нет лесных пожаров

В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За прошедшие сутки лесных пожаров в лесах республики не обнаружено. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания;
- не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Лесники определили места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Пенсионерка на суде сообщила, что простила сына и просила не лишать его свободы
Очередной этап чемпионата Бурятии состоится в начале октября
Основной темой мероприятия стала река Ангара
Ожидается шквалистый ветер до 24 м/с
Соревнования одновременно проведут в 5 регионах России
24 сентября в столице Забайкалья состоится ночной забег
«Театральная провинция» пройдёт в Черемхово с 10 по 16 сентября
Горожанам предлагают встретить осень музыкой, книгами и компотом
Соревнования посвятят Дню пожилого человека
Турнир стартует в конце сентября
Отныне школа Ушинского будет находиться на территории храма Вознесения Господня
Он появился в Восточном институте БГУ
Экспедиция ИрНИТУ и академии наук Монголии собрала данные по реконструкции палеоклимата
Малышей назвали Тимофеем и Златой