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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

За прошедшие сутки лесных пожаров в лесах республики не обнаружено. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания;
- не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

Лесники определили места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
лесные пожары

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