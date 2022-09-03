В Бурятии нет лесных пожаров



За прошедшие сутки лесных пожаров в лесах республики не обнаружено. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания;

- не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



Лесники определили места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

