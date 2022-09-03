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Житель Бурятии получил срок за избиение престарелой матери

Житель Бурятии получил срок за избиение престарелой матери
Общество,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка на суде сообщила, что простила сына и просила не лишать его свободы

17 мая 2022 года был вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть».

Как оказалось, 31 декабря 2021 года между мужчиной и его матерью в ходе застолья произошла ссора. Во время перебранки он нанёс престарелой маме множество ударов по лицу, телу и конечностям, причинив ей телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека.

На суде мужчина вину признал, раскаялся. Его мать просила суд не лишать свободы сына, в настоящее время она проживает с ним, и он осуществляет за ней уход, претензий она не имеет, простила его.

- Учитывая обстоятельства преступления, тяжесть и локализацию телесных повреждений, их количество, то, что физическое воздействие и удары нанесены в область расположения жизненно-важных органов человека - грудную клетку, голову, способ совершения преступления (нанесение ей ударов ногами и руками), суд пришёл к выводу о наличии у Б. прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, - отметили в Еравнинском районном суде.

Доводы пенсионерки о том, что сын нанёс ей только один удар в лобную область, опровергнуты доказательствами. Судом они расценены критически, как данные с целью оказания помощи своему сыну избежать уголовной ответственности за содеянное.

- С учетом того, что Б. совершено тяжкое преступление в отношении престарелой матери, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, за совершённое преступление судом назначено Б. наказание в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.
 
В апелляционной жалобе адвокат осуждённого выразила несогласие с приговором ввиду чрезмерной суровости, полагала возможным при назначении наказания Б. применить ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии от 14 июля 2022 года приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

суд побои

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