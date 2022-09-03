В Бурятии разгулялась непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается шквалистый ветер до 24 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике ухудшение погоды, ночью местами, днём на большей части территории дожди, местами с мокрым снегом, днём местами грозы.



Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20, при грозах порывы до 24 м/с. Температура ночью +7,+12, местами до 0,+5, днём +9,+14, по востоку до +15,+20.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём дождь. Ветер ночью слабый, утром и днём северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +16,+18, в течения дня понижение до +8.

