Ожидается шквалистый ветер до 24 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике ухудшение погоды, ночью местами, днём на большей части территории дожди, местами с мокрым снегом, днём местами грозы.
Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20, при грозах порывы до 24 м/с. Температура ночью +7,+12, местами до 0,+5, днём +9,+14, по востоку до +15,+20.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём дождь. Ветер ночью слабый, утром и днём северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +16,+18, в течения дня понижение до +8.
В Бурятии разгулялась непогода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 03.09.2022
Ожидается шквалистый ветер до 24 м/с
Соревнования одновременно проведут в 5 регионах России
24 сентября в столице Забайкалья состоится ночной забег
«Театральная провинция» пройдёт в Черемхово с 10 по 16 сентября
Горожанам предлагают встретить осень музыкой, книгами и компотом
Соревнования посвятят Дню пожилого человека
Турнир стартует в конце сентября
Отныне школа Ушинского будет находиться на территории храма Вознесения Господня
Он появился в Восточном институте БГУ
Экспедиция ИрНИТУ и академии наук Монголии собрала данные по реконструкции палеоклимата
Малышей назвали Тимофеем и Златой
Он будет осуществляться только на специально отведённых местах
Мероприятие пройдёт с 10 по 14 сентября
В Улан-Удэ стартовал «Марафон здоровья»
Участники ЕГЭ пересдадут русский язык и математику