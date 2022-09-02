Комиссия вынесла Александру Мельникову предупреждение
Сегодня на очередном заседании комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского горсовета продолжилось рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова. Заседание собрали, так как поступил ответ на запрос Улан-Удэнского горсовета от Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.
В письме сообщается, что органами Росприроднадзора и Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрено административное правонарушение и назначен штраф в размере 4000 рублей другому виновному лицу.
На предыдущем заседании комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, которое состоялось 29 августа, депутат Мельников подтвердил, что за рулём его автомобиля Land Rover, который рассекал по Байкалу, находился другой человек. При этом видеоролик был размещён на личной странице депутата Мельникова в запрещённой социальной сети.
- Считаем, что содержание ролика носит явно противоправный характер. Размещение информации в запрещённых социальных сетях противоречит принципам депутатской этики. Мы понимаем, что эта ситуация вообще не должна была произойти. Поэтому депутаты осудили действия своего коллеги, и комиссия вынесла Александру Николаевичу Мельникову предупреждение, - пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
Депутаты горсовета Улан-Удэ осудили действия своего коллеги
Общество, Фото:
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