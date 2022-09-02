В Улан-Удэ осуждённому позволили жить с семьёй

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённый заслужил это право своим поведением



Осуждённому из колонии-поселения №3 в Улан-Удэ разрешили выйти из колонии и жить с семьёй.



- Это право он заслужил за отсутствие нарушений установленного порядка отбывания наказания и за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в исправительном учреждении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Колония-поселение – самый мягкий режим отбывания реального лишения свободы. Осуждённые носят гражданскую одежду, могут пользоваться деньгами и иметь при себе ценные вещи, неограниченно общаться с родственниками и знакомыми (не только по телефону, но и во время свиданий, количество которых не ограничено).



По закону, проживание со своими семьями осуждённым разрешается по постановлению начальника колонии-поселения. При этом они могут проживать на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония.



