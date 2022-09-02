Осуждённый заслужил это право своим поведением
Осуждённому из колонии-поселения №3 в Улан-Удэ разрешили выйти из колонии и жить с семьёй.
- Это право он заслужил за отсутствие нарушений установленного порядка отбывания наказания и за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в исправительном учреждении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Колония-поселение – самый мягкий режим отбывания реального лишения свободы. Осуждённые носят гражданскую одежду, могут пользоваться деньгами и иметь при себе ценные вещи, неограниченно общаться с родственниками и знакомыми (не только по телефону, но и во время свиданий, количество которых не ограничено).
По закону, проживание со своими семьями осуждённым разрешается по постановлению начальника колонии-поселения. При этом они могут проживать на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония.
В Улан-Удэ осуждённому позволили жить с семьёй
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