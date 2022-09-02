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В Бурятии стартует дополнительный период ЕГЭ и ОГЭ

В Бурятии стартует дополнительный период ЕГЭ и ОГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники ЕГЭ пересдадут русский язык и математику

В Бурятии 5 и 8 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена. Резервный день сдачи экзаменов – 20 сентября. Дополнительный период предназначен для пересдачи выпускников, которые по уважительной причине пропустили основной период ЕГЭ. Также он предназначен для тех, кто не смог набрать проходной балл по математике или русскому языку.

На участие в ЕГЭ по предмету «Русский язык» заявлено 50 человек. Сдавать предмет «Математика» будут 223 человека.

Также в республике школьники 5 сентября и 24 сентября сдадут ОГЭ в дополнительный период. На участие в экзаменах заявлено 359 человек.

- К сдаче основного госэкзамена в сентябрьские сроки допускаются ученики, не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 в резервные сроки. А также школьники, проходящие ГИА-9 только по обязательным учебным предметам, не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия образование школа ЕГЭ ОГЭ экзамены

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