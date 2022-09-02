Собственнику надела выдано предостережение
Земельный участок площадью 51 тыс квадратах метров, расположенный в Кабанском районе Бурятии, проверил государственный инспектор управления Россельхознадзора.
В ходе надзорного мероприятия выяснилось, что участок зарастает деревьями и многолетней травой. В основном растут молодые деревья высотой от двух до пяти метров, кустарники до полутора метров, многолетняя трава до одного метра.
- Признаков использования в сельскохозяйственном производстве, проведения обязательных мероприятий по поддержанию плодородия земель, охране почв от негативного воздействия не обнаружено, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Кроме того, на участке не выполняли мероприятия для соблюдения противопожарного режима.
Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
В Бурятии сельхозучасток зарос пятиметровыми деревьями
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