В Бурятии сельхозучасток зарос пятиметровыми деревьями

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Собственнику надела выдано предостережение



Земельный участок площадью 51 тыс квадратах метров, расположенный в Кабанском районе Бурятии, проверил государственный инспектор управления Россельхознадзора.



В ходе надзорного мероприятия выяснилось, что участок зарастает деревьями и многолетней травой. В основном растут молодые деревья высотой от двух до пяти метров, кустарники до полутора метров, многолетняя трава до одного метра.



- Признаков использования в сельскохозяйственном производстве, проведения обязательных мероприятий по поддержанию плодородия земель, охране почв от негативного воздействия не обнаружено, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Кроме того, на участке не выполняли мероприятия для соблюдения противопожарного режима.



Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.



