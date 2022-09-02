Яхты начнут движение сегодня, в 8 вечера от ледокола «Ангара»
Сегодня, 2 августа, в Иркутске, на акватории Иркутского водохранилища пройдёт «Вальс яхт». Мероприятие приурочено ко Дню знаний и 85-летию региона.
Открытие вальса запланировано в 19:00 на площадке у Иркутского водно-спортивного центра «Байкал Сёрф». В честь этого события состоится концерт с прямыми радиовключениями, во время которых радиоведущие свяжутся с капитанами яхт.
Яхты с подсвеченными алыми парусами начнут движение в 20:00 от ледокола «Ангара» вдоль плотины ГЭС до залива Якоби. В связи с тем, что парковка машин на плотине запрещена, рекомендуется оставлять транспорт возле ледокола или на Якоби.
- Кроме того, 3 и 4 сентября состоится парусная регата «У Истоков», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске покажут «Вальс яхт»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Малышей назвали Тимофеем и Златой
Он будет осуществляться только на специально отведённых местах
Мероприятие пройдёт с 10 по 14 сентября
В Улан-Удэ стартовал «Марафон здоровья»
Участники ЕГЭ пересдадут русский язык и математику
На части территории сложилась крайне пожароопасная ситуация
Яна Енина завоевала «серебро» в пулевой стрельбе
Яхты начнут движение сегодня, в 8 вечера от ледокола «Ангара»
Также он обслуживает Новосибирск, Томск и Читу
В октябре количество рейсов увеличат до 4-х в неделю
Комиссия вынесла Александру Мельникову предупреждение
Рейтинг возглавил Тункинский национальный парк
Две улан-удэнские школы попали в топ-20 по Дальневосточному федеральному округу
Погибшая женщина проработала в комбинате по благоустройству 16 лет
Осуждённый заслужил это право своим поведением