В Иркутске покажут «Вальс яхт»

Яхты начнут движение сегодня, в 8 вечера от ледокола «Ангара»



Сегодня, 2 августа, в Иркутске, на акватории Иркутского водохранилища пройдёт «Вальс яхт». Мероприятие приурочено ко Дню знаний и 85-летию региона.



Открытие вальса запланировано в 19:00 на площадке у Иркутского водно-спортивного центра «Байкал Сёрф». В честь этого события состоится концерт с прямыми радиовключениями, во время которых радиоведущие свяжутся с капитанами яхт.



Яхты с подсвеченными алыми парусами начнут движение в 20:00 от ледокола «Ангара» вдоль плотины ГЭС до залива Якоби. В связи с тем, что парковка машин на плотине запрещена, рекомендуется оставлять транспорт возле ледокола или на Якоби.



- Кроме того, 3 и 4 сентября состоится парусная регата «У Истоков», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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