В вузе Бурятии открылся кабинет имени археолога и этнографа

Он появился в Восточном институте БГУ



1 сентября в корпусе Восточного института Бурятского госуниверситета, в аудитории 8407 был открыт кабинет имени доктора исторических наук, профессора, выдающегося бурятского археолога и этнографа Баира Дашибалова.



- Баир Бальжинимаевич, помимо научной и экспедиционной деятельности в институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, огромное внимание уделял преподаванию. Он был профессором кафедры истории Бурятии (исторический факультет) и кафедры истории, археологии и этнографии (сейчас кафедра истории и регионоведения стран Азии, Восточный институт), - рассказали в пресс-службе вуза.



В церемонии открытия кабинета приняли участие руководство БГУ и ИМБТ СО РАН, его коллеги из академического и университетского сообщества, друзья, семья и родственники Баира Дашибалова.



- Открытием кабинета имени Баира Бальжинимаевича Дашибалова мы начинаем юбилейную серию чествования выдающихся учёных и педагогов Восточного института, - сообщает пресс-служба БГУ.

