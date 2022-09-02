Он появился в Восточном институте БГУ
1 сентября в корпусе Восточного института Бурятского госуниверситета, в аудитории 8407 был открыт кабинет имени доктора исторических наук, профессора, выдающегося бурятского археолога и этнографа Баира Дашибалова.
- Баир Бальжинимаевич, помимо научной и экспедиционной деятельности в институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, огромное внимание уделял преподаванию. Он был профессором кафедры истории Бурятии (исторический факультет) и кафедры истории, археологии и этнографии (сейчас кафедра истории и регионоведения стран Азии, Восточный институт), - рассказали в пресс-службе вуза.
В церемонии открытия кабинета приняли участие руководство БГУ и ИМБТ СО РАН, его коллеги из академического и университетского сообщества, друзья, семья и родственники Баира Дашибалова.
- Открытием кабинета имени Баира Бальжинимаевича Дашибалова мы начинаем юбилейную серию чествования выдающихся учёных и педагогов Восточного института, - сообщает пресс-служба БГУ.
В вузе Бурятии открылся кабинет имени археолога и этнографа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир стартует в конце сентября
Отныне школа Ушинского будет находиться на территории храма Вознесения Господня
Он появился в Восточном институте БГУ
Экспедиция ИрНИТУ и академии наук Монголии собрала данные по реконструкции палеоклимата
Малышей назвали Тимофеем и Златой
Он будет осуществляться только на специально отведённых местах
Мероприятие пройдёт с 10 по 14 сентября
В Улан-Удэ стартовал «Марафон здоровья»
Участники ЕГЭ пересдадут русский язык и математику
На части территории сложилась крайне пожароопасная ситуация
Яна Енина завоевала «серебро» в пулевой стрельбе
Яхты начнут движение сегодня, в 8 вечера от ледокола «Ангара»
Также он обслуживает Новосибирск, Томск и Читу
В октябре количество рейсов увеличат до 4-х в неделю
Комиссия вынесла Александру Мельникову предупреждение