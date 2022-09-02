Зверёк бегал по лесу и набирал запасы
В Заиграевском районе Бурятии инспекторы Бурприроднадзора запечатлели в лесу стремительного бурундука. Специалисты пояснили, что торопыга набирает запасы, готовясь к зиме.
- Целый день, с утра до вечера, этот грызун в хлопотах. Он не только кормится, но и делает запасы на зиму, - рассказывают специалисты.
В поисках пищи бурундук пробегает большие расстояния. У бурундука нет карманов, зато есть вместительные защёчные мешочки, поясняют инспекторы.
Поздней осенью бурундуки, как и многие лесные животные, впадают в спячку. Они таскают за щекой найденную еду и относят в свою норку. А просыпаются зверьки в марте-апреле, после весеннего потепления.
В Бурятии сняли на видео бурундука, готовящегося к зиме
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Зверёк бегал по лесу и набирал запасы
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
На собачницу пожаловались местные жители, уставшие от шума
Сотрудники ГИБДД проверяют мотоциклистов
«Люди с травмами, видимо, доползать должны», - жалуются горожане
Подрядчика заставили переделывать работу
За прошедшие сутки госпитализировано более 50 человек
«Главное в жизни - это семья!» - считает Лев Бардамов
Работы выполняют осуждённые
Планируется восстановить права 218 участников долевого строительства
Нарушение выявила прокурорская проверка
Соревнования состоятся в Иволгинском районе
Он выступит на открытии фестиваля в Чите
Ночью местами температура опускалась до -3
Общество, 01.09.2022
Горожан приглашают на вечер классической музыки