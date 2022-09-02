В Бурятии сняли на видео бурундука, готовящегося к зиме

Зверёк бегал по лесу и набирал запасы



В Заиграевском районе Бурятии инспекторы Бурприроднадзора запечатлели в лесу стремительного бурундука. Специалисты пояснили, что торопыга набирает запасы, готовясь к зиме.



- Целый день, с утра до вечера, этот грызун в хлопотах. Он не только кормится, но и делает запасы на зиму, - рассказывают специалисты.



В поисках пищи бурундук пробегает большие расстояния. У бурундука нет карманов, зато есть вместительные защёчные мешочки, поясняют инспекторы.



Поздней осенью бурундуки, как и многие лесные животные, впадают в спячку. Они таскают за щекой найденную еду и относят в свою норку. А просыпаются зверьки в марте-апреле, после весеннего потепления.



