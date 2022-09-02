Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
Жителей Бурятии ждут холодные выходные. В субботу прогнозируется сильный ветер до 24 м/с с дождём и грозами. В воскресенье порывы ветра немного стихнут, но температура воздуха особо не поднимется. Лишь в начале новой недели незначительно потеплеет.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 3 августа, в республике ожидается ухудшение погоды. На большей части территории обещают дожди, местами с мокрым снегом, днём местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20, при грозах порывы до 24 м/с. Температура ночью +7,+12, местами до 0,+5, днём +9,+14, по востоку до +15,+20.
В воскресенье, 4 сентября, в республике ожидается холодная, ветреная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8, местами +1,-4, днём +7,+12, по юго-западу до +16.
В понедельник, 5 сентября, немного потеплеет. Также местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,+6, местами до -0,-6, заморозки, днём +18,+23, местами +11,+16.
Ветер и дожди омрачат выходные в Бурятии
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