На собачницу пожаловались местные жители, уставшие от шума
В Улан-Удэ жители многоквартирных домов по улицам Солнечная и Бийская жалуются на невыносимую собачницу. В частном доме она содержит сразу 13 собак, лай которых не даёт покоя всей округе. Уставшие местные жители обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.
Юлия Жамбалова инициировала проверку по поводу законности содержания столь крупной стаи. К проверке подключились сотрудники прокуратуры Октябрьского района и управления ветеринарии.
Представители управления ветеринарии отправились с инспекционным визитом к собачнице. Выяснилось, что она лишь присматривает за земельным участком, который принадлежит её родственникам. На участке проверяющим сразу бросились в глаза мусор, собачьи фекалии, также стоял неприятный запах.
- Территория участка захламлена старой мебелью, бытовыми отходами, присутствует сильный запах от жизнедеятельности собак, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.
В ходе визита установлено, что на участке женщина содержит 13 собак. На большинство имеются регистрационные удостоверения и жетоны. Регистрация отсутствует у трёх собак. Информация об этом была направлена в комитет городского хозяйства.
- Также отсутствуют документы, подтверждающие вакцинацию собак против бешенства плотоядных. Эта информация направлена в управление Россельхознадзора для принятия административных мер, - отметили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Впрочем, участок, где живут собаки, по всему периметру огорожен сплошным забором. Так что выбраться на улицу они не могут, пришли к выводу проверяющие.
По результатам инспекционного визита женщине выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с животными.
В Улан-Удэ нагрянули с проверкой к женщине, держащей 13 собак
Общество, Фото:
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