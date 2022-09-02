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В Улан-Удэ нагрянули с проверкой к женщине, держащей 13 собак

В Улан-Удэ нагрянули с проверкой к женщине, держащей 13 собак
Общество,  Фото:pixabay.com
На собачницу пожаловались местные жители, уставшие от шума

В Улан-Удэ жители многоквартирных домов по улицам Солнечная и Бийская жалуются на невыносимую собачницу. В частном доме она содержит сразу 13 собак, лай которых не даёт покоя всей округе. Уставшие местные жители обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Юлия Жамбалова инициировала проверку по поводу законности содержания столь крупной стаи. К проверке подключились сотрудники прокуратуры Октябрьского района и управления ветеринарии.

Представители управления ветеринарии отправились с инспекционным визитом к собачнице. Выяснилось, что она лишь присматривает за земельным участком, который принадлежит её родственникам. На участке проверяющим сразу бросились в глаза мусор, собачьи фекалии, также стоял неприятный запах.

- Территория участка захламлена старой мебелью, бытовыми отходами, присутствует сильный запах от жизнедеятельности собак, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.

В ходе визита установлено, что на участке женщина содержит 13 собак. На большинство имеются регистрационные удостоверения и жетоны. Регистрация отсутствует у трёх собак. Информация об этом была направлена в комитет городского хозяйства.

- Также отсутствуют документы, подтверждающие вакцинацию собак против бешенства плотоядных. Эта информация направлена в управление Россельхознадзора для принятия административных мер, - отметили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Впрочем, участок, где живут собаки, по всему периметру огорожен сплошным забором. Так что выбраться на улицу они не могут, пришли к выводу проверяющие.

По результатам инспекционного визита женщине выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обращения с животными.


собаки уполномоченный по правам человека

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