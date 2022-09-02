Соревнования посвятят Дню пожилого человека
С 11 по 12 октября в столице Бурятии пройдёт городской шахматный турнир ветеранов, приуроченный ко Дню пожилого человека. Соревнования проведут в городском шахматном клубе. Регистрация участников состоится 11 октября с 10:00 до 11:00 по месту проведения. Открытие соревнования и начало первого тура запланированы на 11:10.
Участниками турнира станут любители шахмат Улан-Удэ пенсионного возраста, знакомые с правилами и шахматными часами. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В первый день играется 5 туров, во второй – 4 тура с 11:00. Количество посадочных мест ограничено (70), говорится в положении турнира.
Победители и призёры награждаются грамотами и денежными призами. В соревновании мужчин и женщин – в абсолютном первенстве, а также по возрастным категориям: до 70 лет, до 80 лет, старше 80 лет, старше 85 лет (мужчины), до 65 лет (женщины).
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир ветеранов
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