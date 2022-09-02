Сотрудники ГИБДД проверяют мотоциклистов
1 сентября в Бурятии началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Оно направлено на профилактику ДТП и пресечение нарушений ПДД мотоциклистами.
По информации УГИБДД, с начала 2022 года в Бурятии произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. Пять человек погибли, а 70 получили травмы (среди пострадавших 26 детей и подростков).
В 68 случаях мотоциклисты не имели прав на управление транспортом. 26 мотоциклистов находились в состоянии опьянения, а в 43 ДТП пострадавшие пренебрегли шлемом.
Операция «Мотоцикл» будет идти с 1 по 10 сентября, сотрудники ГИБДД уделят особое внимание водителям мотоциклов и мопедов.
В Бурятии проходит операция «Мотоцикл»
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