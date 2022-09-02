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В Бурятии проходит операция «Мотоцикл»

В Бурятии проходит операция «Мотоцикл»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сотрудники ГИБДД проверяют мотоциклистов

1 сентября в Бурятии началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Оно направлено на профилактику ДТП и пресечение нарушений ПДД мотоциклистами.

По информации УГИБДД, с начала 2022 года в Бурятии произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. Пять человек погибли, а 70 получили травмы (среди пострадавших 26 детей и подростков).

В 68 случаях мотоциклисты не имели прав на управление транспортом. 26 мотоциклистов находились в состоянии опьянения, а в 43 ДТП пострадавшие пренебрегли шлемом.

Операция «Мотоцикл» будет идти с 1 по 10 сентября, сотрудники ГИБДД уделят особое внимание водителям мотоциклов и мопедов.

мотоциклисты

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