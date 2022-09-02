В Бурятии проходит операция «Мотоцикл»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД проверяют мотоциклистов



1 сентября в Бурятии началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Оно направлено на профилактику ДТП и пресечение нарушений ПДД мотоциклистами.



По информации УГИБДД, с начала 2022 года в Бурятии произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. Пять человек погибли, а 70 получили травмы (среди пострадавших 26 детей и подростков).



В 68 случаях мотоциклисты не имели прав на управление транспортом. 26 мотоциклистов находились в состоянии опьянения, а в 43 ДТП пострадавшие пренебрегли шлемом.



Операция «Мотоцикл» будет идти с 1 по 10 сентября, сотрудники ГИБДД уделят особое внимание водителям мотоциклов и мопедов.



