Яна Енина завоевала «серебро» в пулевой стрельбе
В Казани проходят соревнования по пулевой стрельбе «Спартакиады сильнейших». В турнире принимают участие свыше 140 спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации. Состязания по пулевой стрельбе завершатся 3 сентября.
1 сентября спортсменка из Бурятии Яна Енина завоевала серебряную медаль спартакиады. В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 м («ПП-60») Яна уступила двукратной Олимпийской чемпионке в Токио Виталине Бацарашкиной. Яну Енину тренирует Александр Степанов, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Анна Сушко на упражнении «ВП-60» (пневматическая винтовка) заняла 4 место.
- У Яны впереди ещё одно олимпийское упражнение «МП-60» (малокалиберный пистолет, 25 метров). Анна Сушко, конечно, опытная спортсменка, уровень свой держит. В квалификации у неё был третий результат – 627,5, - рассказал главный тренер ЦСП по пулевой стрельбе Максим Ситдиков.
Спортсменка из Бурятии стала призёром спартакиады сильнейших
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