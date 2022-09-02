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Улан-удэнцы возмущены отсутствием парковки возле травмпункта

Улан-удэнцы возмущены отсутствием парковки возле травмпункта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Люди с травмами, видимо, доползать должны», - жалуются горожане

Улан-удэнцы жалуются на отсутствие парковки возле травматологического пункта на улице Куйбышева. Медучреждение расположено в историческом здании с колоннами. Стоянка машин здесь запрещена. Это приводит к большим неудобствам для посетителей травмпункта, многие из которых ограничены в перемещении как раз из-за травм.

Тему обсудили в паблике «Аноним 03», подписчик которого пожаловался на проблему.

- Пишу сюда о травмпункте на Гостиных рядах, точнее об отсутствии парковки в том месте. Стоит знак «Парковка запрещена», и камеру поставили. Так вот, вчера пришёл штраф от 23 августа. Приезжал туда снимать гипс с ноги. Приехал, встать негде. Я проехал дальше центрального входа, нашёл единственное место, где можно было втиснуться. Вышел, доскакал на костылях до учреждения, - написал посетитель учреждения.

Затем мужчина ещё раз приезжал в травмпункт, уже для прохождения физиолечения. По его словам, припарковаться опять было негде, и пришлось ставить автомобиль под знак. Как итог – пациенту пришёл штраф на 1500 рублей.

- Куда обращаться? Куда жаловаться? - интересуется горожанин.

Улан-удэнцы также выражают недовольство, подчёркивая, что отсутствие парковки заметно усложняет доставку пострадавшего:

«Да-да, как люди с травмами должны дотуда дойти, неудобное место»,
«Действительно, не продумано, получается. Человека травмированного привезли, разгрузили и, пожалуйста, штраф оплатите, а люди с травмами, видимо, доползать до травмпункта должны».

Пост набирает популярность, со вчерашнего дня его просмотрели 20 тысяч пользователей.
парковка травмопункты

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