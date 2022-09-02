В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по кроссфиту

Соревнования одновременно проведут в 5 регионах России



Завтра, 3 сентября, в Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по силовому многоборью – кроссфиту. В мероприятии на площади Советов примут участие как опытные спортсмены, так и любые желающие проверить свои силы на специальных площадках.



Для профессионалов будут выставлены 3 дорожки с 9 упражнениями. Упражнения идут строго по очерёдности: трастер – рывок 2 гирь – прыжок на тумбу – гребля – жим лёжа – рывок гантели – эйрбайк – покрышка – бёрпи. Победителем станет участник, показавший наименьшее время прохождения эстафеты. За победу участник получит 25000 рублей.



Любой желающий в это время сможет испытать себя в подтягивании на перекладине и выходе силой от перекладины. За лучший результат в каждом виде предусмотрен приз в размере 7000 рублей.



Напомним, что турнир одновременно пройдёт в 5 регионах России в формате телемоста: Красногорск, Курган, Архангельск, Улан-Удэ и Ульяновск. Общее число участников турнира в 5 регионах – 600 человек.



К участию в турнире приглашаются женщины от 17 лет и старше, мужчины от 16 лет и старше, имеющие соответствующую физическую подготовку. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия (vkrossfite.ru).



Старт регистрации на месте в 16:00. Для прохождения регистрации участникам необходимо при себе иметь паспорт, справку от врача и спортивную страховку. Всем участникам на регистрации будут выдаваться вода и энергетические напитки.



Начало мероприятия на площади Советов Улан-Удэ в 17:00 – одновременно в 5 регионах страны.



- Турнир посвящён памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



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