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«Охотники за привидением» пробегут по ночному лесу Читы

«Охотники за привидением» пробегут по ночному лесу Читы
Общество,  Фото:pixabay.com
24 сентября в столице Забайкалья состоится ночной забег

Ночной забег «Охотники за привидением» пройдёт 24 сентября во второй раз в Чите в районе Высокогорья.

- Участникам необходимо пробежать 7 км по ночному лесу. За 30 секунд до общего старта на дистанцию выбегает «привидение» и бегунам необходимо его догнать, - отметили организаторы.

Самые быстрые среди мужчин и женщин, сумевшие догнать «привидение», получают специальный приз от организаторов забега. Все бегуны на финише награждаются оригинальными памятными медалями.

Дистанция размечена светоотражающими лентами. На особо важных участках будут дежурить волонтёры.

Подробности о соревнованиях можно найти в официальной группе бегового сообщества «Zabrun Chita», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение 18+
Чита забег легкая атлетика бег Забайкальский край спорт

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