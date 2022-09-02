«Охотники за привидением» пробегут по ночному лесу Читы

24 сентября в столице Забайкалья состоится ночной забег



Ночной забег «Охотники за привидением» пройдёт 24 сентября во второй раз в Чите в районе Высокогорья.



- Участникам необходимо пробежать 7 км по ночному лесу. За 30 секунд до общего старта на дистанцию выбегает «привидение» и бегунам необходимо его догнать, - отметили организаторы.



Самые быстрые среди мужчин и женщин, сумевшие догнать «привидение», получают специальный приз от организаторов забега. Все бегуны на финише награждаются оригинальными памятными медалями.



Дистанция размечена светоотражающими лентами. На особо важных участках будут дежурить волонтёры.



Подробности о соревнованиях можно найти в официальной группе бегового сообщества «Zabrun Chita», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение 18+

