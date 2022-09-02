В Улан-Удэ тротуары заасфальтировали тяп-ляп

Рабочая комиссия проверила ремонт двора в микрорайоне Энергетик, 55 в Улан-Удэ и обнаружила ряд нарушений. Асфальт на тротуарных дорожках подрядчик положил некачественно.
- Там крошится асфальт, частично отсутствует бетонное основание, складируют строительный мусор и т.д., - сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчику направлены претензии о том, чтобы переложить асфальт на тротуарных дорожках, установить недостающие бетонные обоймы, вывезти весь строительный мусор с дворовой территории.
Пока подрядная организация не устранит замечания, объект не будет принят.
Отметим, после приемки выполненных работ подрядчик дает пятилетнюю гарантию и обязуется бесплатно исправить недочёты, которые появятся в процессе эксплуатации.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом подрядчика обязали переделать асфальт, который рабочие положили во время сильнейшего ливня. Произошло это во дворе дома в центре города, на улице Пристанская. «Это серьёзное нарушение технологии. Подрядчик за свой счёт будет укладывать ещё один слой асфальта», – поручил заммэра Сергей Гашев.