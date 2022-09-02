Жителей Бурятии приглашают на бесплатное медобследование

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалистов

В торговых центрах Улан-Удэ проводится комплексное медицинское обследование жителей республики. Бесплатное скрининговое обследование можно пройти в ТЦ «Сагаан Морин» и «Форум», сообщает пресс-служба центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ.Для раннего выявления признаков основных неинфекционных заболеваний и факторов их развития центры здоровья ведут приём в торговых центрах с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00. Любой житель Бурятии может пройти обследование бесплатно и вне зависимости от прикрепления к медицинской организации. Это удобно для горожан и для сельских жителей республики, работающих в Улан-Удэ, но не имеющих прикрепления к одной из городских поликлиник.Все результаты обследования с вашего согласия передаются по каналам защищённой связи в поликлинику прикрепления (ЦРБ, врачебную амбулаторию) для диспансерного наблюдения, либо, при необходимости, для дальнейшего диагностического поиска.Также продолжается ревакцинация против COVID-19. Её можно пройти в мобильных пунктах вакцинации в Улан-Удэ:- ТЦ «Форум», 2 этаж, пн-сб, 10:00-17:00;- на территории Авиазавода (ул. Хоринская, 1), пт (1 раз в неделю), 8:00-16:00;- ТЦ «Сагаан Морин», вход со стороны спорткомплекса, пн-пт, 10:00-17:00 (перерыв 12:00-12:30), сб, 10:00-15:00.